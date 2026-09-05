'Presidentes de México No Pueden Tener Doble o Triple Nacionalidad', Dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió una iniciativa para modificar la Constitución y establecer que ninguna persona que ocupe la Presidencia de México pueda tener doble o triple nacionalidad.

Durante su visita en Colima, la mandataria explicó que su propuesta busca que quien encabece el Poder Ejecutivo Federal tenga únicamente la nacionalidad mexicana, al considerar que debe rendir cuentas exclusivamente al pueblo de México y a la nación.

“Envié una iniciativa de cambio en la Constitución. Pienso yo que ningún presidente o presidenta debe tener doble nacionalidad; debe ser solamente mexicana o mexicano. No puede rendirle cuentas a otro país. Que quede claramente en la Constitución que cualquier presidente o presidenta no puede tener doble o triple nacionalidad, solo mexicana o mexicano, para rendirle cuentas al pueblo de México y a la nación”.

Según explicó, el objetivo es garantizar que quien ocupe el máximo cargo del país tenga únicamente un vínculo de nacionalidad con México.