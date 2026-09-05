Política

'Presidentes de México No Pueden Tener Doble o Triple Nacionalidad', Dice Sheinbaum

Durante su gira por Colima, la mandataria explicó su iniciativa para establecer una nacionalidad única para quienes ocupen la Presidencia y las gubernaturas en el país

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