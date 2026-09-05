Accidentes

Vehículo es Arrastrado por la Corriente tras Lluvias en Culiacán

La fuerza del agua provocó que el automóvil fuera arrastrado alrededor de un kilómetro y medio en la colonia Progreso.

Vehículo es Arrastrado por la Corrientes tras Lluvias en CuliacánVehículo es Arrastrado por la Corrientes tras Lluvias en Culiacán. Foto: N+

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