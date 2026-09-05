Vehículo es Arrastrado por la Corriente tras Lluvias en Culiacán

Las fuertes lluvias registradas la noche del viernes provocaron que un vehículo fuera arrastrado por la corriente de un arroyo en la colonia Progreso, en Culiacán.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando un hombre identificado como Héctor intentó cruzar un vado ubicado en el cruce de avenida Bellavista y bulevar Alfa.

La fuerza del agua hizo flotar el automóvil y posteriormente lo arrastró por más de un kilómetro y medio. El conductor logró salir de la unidad y ponerse a salvo por sus propios medios.

El vehículo fue localizado volcado y completamente dañado, atorado contra un muro de concreto, en el cruce de avenida de los Prados y calle Las Azucenas, en el fraccionamiento Colinas del Bosque.

Elementos de Tránsito y personal del Ejército Mexicano realizaron las maniobras para recuperar la unidad.

Cabe señalar que en este mismo arroyo se han registrado accidentes en años anteriores, donde al menos una mujer y un menor han perdido la vida tras ser arrastrados por la corriente.