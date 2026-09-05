Un joven de 21 años perdió la vida, luego de sufrir un accidente mientras viajaba a bordo de una motocicleta sobre el Libramiento Centenario, en Piedras Negras.

El reporte fue recibido a través del sistema C4, lo que movilizó a elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras hasta el tramo ubicado entre Rancho Los Compadres y el Hospital Chavarría.

Al llegar al lugar, los socorristas localizaron sobre la carpeta asfáltica a un hombre que presentaba múltiples lesiones y que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como René Ojeda, de 21 años de edad. De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, presentaba lesiones de gravedad, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar del accidente.

Tras la valoración de los paramédicos, la zona quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, quienes llevaron a cabo las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las posibles causas que provocaron el percance.

En el sitio también se presentaron elementos del Ministerio Público y de Tránsito y Vialidad, quienes quedaron a caSe Manifiestan en la Feria de Torreón para Pedir Justicia por Mariana Roelrgo de las investigaciones y del procedimiento correspondiente, mientras se realizaban las labores para el levantamiento del cuerpo.