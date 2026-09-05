Accidentes

Muere Joven tras Accidente en Libramiento Centenario en Piedras Negras, Coahuila

El motociclista de 21 años sufrió lesiones de gravedad durante el percance.

Muere Joven tras Accidente en Libramiento Centenario en Piedras Negras, CoahuilaAutoridades arribaron al lugar y confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Foto: N+

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