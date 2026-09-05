Accidentes

Auto Embiste y Vuelca a Ambulancia en Avenida Insurgentes Sur

La unidad médica se dirigía a una emergencia cuando se registró el incidente vial

Toma aérea de la ambulancia volcada en InsurgentesFoto: N+

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