Auto Embiste y Vuelca a Ambulancia en Avenida Insurgentes Sur

Un coche de color negro chocó a una ambulancia, que terminó volcada sobre avenida Insurgentes Sur, en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad médica se dirigía a una emergencia cuando recibió el impacto y cayó sobre un costado, bloqueando parcialmente los carriles de una de las avenidas principales en la capital del país.

Al lugar llegó otra ambulancia para atender a las personas lesionadas, así como la presencia de elementos de la Policía de Tránsito, para reorganizar el avance vehicular.

Se reportaron al menos tres personas con lesiones no graves a causa de este evento. Una de estas es la conductora de la camioneta que impactó a la ambulancia, una mujer de alrededor de 42 años de edad.

El jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que realizaron labores para liberar la vialidad. Las personas involucradas en el percance fueron atendidas en el sitio por personal médico.

N+ pudo constatar la presencia de aceite regado en la carpeta asfáltica, por lo que se recomendó transitar con cuidado en el cruce de las avenidas Insurgentes Sur y Álvaro Obregón.

La línea 1 del Metrobús suspendió parcialmente el servicio por una hora. A las 11:50 horas anunció que se restablecía la operación en toda la ruta.

Como alternativa vial se recomendaba el Eje 3 Poniente.