Inicia Audiencia de Diego 'N' y Gerardo 'N' por Multihomicidio en Atizapán

Dio inicio la audiencia inicial de Diego 'N' y Gerardo 'N' por el multihomicidio cometido en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en contra del integrante de la banda Camilo Séptimo, Jonathán Meléndez, y su familia.

La comparecencia estaba programada para este sábado a las 12:30 horas, pero se retrasó más de dos horas.

Los delitos que se señalan contra ambos sujetos son homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo y crueldad a los seres sintientes.

Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N' fueron detenidos la mañana del miércoles, horas después del crimen. Se les trasladó en un inicio a la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, por delito flagrante.

Diego 'N', quien presuntamente era socio del músico, es señalado como el autor material del asesinato de las cuatro personas, mientras que Gerardo 'N' sería su cómplice, debido a que fungió como chofer y ayudó a escapar al supuesto homicida.

Jonathan, su esposa Ana Paula, de 35 años, quien estaba embarazada, así como Sofía, de 3 años, hija de la pareja, fueron asesinados la noche del pasado 1 de septiembre, junto con Aleyda Romero, de 21 años.

Todas las personas fueron privadas de la vida por disparos de arma de fuego y halladas después de la medianoche del 2 de septiembre. Tres de las víctimas recibieron disparos en la cabeza y una más fue baleada en la espalda. Un perro, mascota de la familia, también fue asesinado.

El único sobreviviente fue el niño de seis años, hijo del músico, quien logró esconderse en una de las habitaciones. El pequeño fue protegido inicialmente por elementos municipales y posteriormente entregado a familiares cercanos.

En un comunicado, la fiscalía local informó que los presuntos homicidas iban por una caja fría con cantidades millonarias de dólares en bitcoins.

De acuerdo con la investigación, con el propósito de no dejar testigos, Diego Sebastián 'N' sometió a las víctimas maniatándolas con cinchos plásticos y cinta adhesiva industrial gris, además de accionar en su contra un arma de fuego provista de silenciador, la misma que fue desensamblada y arrojada a una barranca.

La dependencia agregó que los señalados "suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de numerario en criptomonedas". De conseguir el robo, Diego 'N' le prometió a Gerardo 'N' 2 millones de pesos por su ayuda.

La dependencia difundió algunos indicios que serán entregados como prueba durante el proceso legal, entre los que se encuentran cinchos y cinta usados para someter a las víctimas, así como guantes negros para evitar dejar huellas durante el crimen.

Con información de N+.

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