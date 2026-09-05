Seguridad

Procesan a Mujer por Trata de Personas en Agravio de sus Dos Hijas en Puebla

Roberto Carlos 'N' y Sandra 'N' permanecerán en prisión preventiva por difundir imágenes indebidas de las menores de edad en plataformas digitales.

Madre vinculada a proceso por trata de personas en Puebla.Sandra 'N' vinculada a proceso por trata de personas. Foto: FGE Puebla

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Detenidos en Puebla por trata de personas; madre y cómplice vinculados a proceso por explotación sexual infantil.

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