Procesan a Mujer por Trata de Personas en Agravio de sus Dos Hijas en Puebla

Roberto Carlos 'N' y Sandra 'N' fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de otras formas de explotación sexual, a través de la pornografía infantil en el estado de Puebla.

Los imputados presuntamente promovieron e indujeron la elaboración y almacenamiento de material con contenido explícito en agravio de dos víctimas; dichos archivos digitales los distribuían e intercambiaban a través de plataformas de internet.

Cabe destacar que Sandra 'N' fue identificada como la madre de las dos menores de edad, mismas quienes colaboraron en las investigaciones ministeriales y periciales por los hechos ocurridos entre abril de 2019 y 2020.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) integró una carpeta de investigación en donde se adjuntaron indicios informáticos y de campo, logrando la detención de ambos imputados.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación aseguraron a Roberto Carlos 'N' y Sandra 'N' en inmediaciones de la unidad habitacional Fuentes de San Bartolo, en el municipio de Puebla, para posteriormente ponerlas a disposición del órgano jurisdiccional.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo auto de vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa en contra de Roberto Carlos N. y Sandra N.#FiscalíaInforma https://t.co/W2CmoWPj6Z pic.twitter.com/fskdmor0BG — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 5, 2026

A través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres (FEIDVGCM), se dictó la auto de vinculación de proceso para ambos imputados. Durante la audiencia judicial, la representación social expuso los datos probatorios correspondientes, logrando que el Juez de Control otorgara también la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Las autoridades fijaron un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria respecto al caso de trata de personas en donde Roberto Carlos 'N' y Sandra 'N' estarían relacionados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reiteró su compromiso de investigar, sancionar y combatir todo acto que vulnere la indemnidad y el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, garantizando cero impunidad en delitos que atenten contra su integridad física y emocional.

Con información de N+

MCS