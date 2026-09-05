En 3 Horas, Diego Cometió Multihomicidio, Tiró el Arma a un Barranco y Se Fue a Comer Tacos

El asesinato de Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo, su familia y la trabajadora del hogar sigue bajo investigación, luego de la detención de Diego "N" y Gerardo "N". La reconstrucción de los hechos previos y posteriores al multihomicidio ha arrojado nuevos detalles, como los lugares a los que acudió el presunto autor, así como el destino del arma utilizada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el posible móvil del crimen que se realizó en el municipio de Atizapán de Zaragoza fue el robo de una "caja fría" en la que los detenidos creían que las víctimas tenían almacenados millones de dólares en bitcoins.

En finanzas, se conoce como "caja fría" a un dispositivo físico de almacenamiento, similar a una memoria USB, diseñado para guardar las claves privadas de criptomonedas totalmente desconectado de internet. Sirve para mantener las claves offline, lo que impide que los piratas informáticos puedan robar los fondos de forma remota.

De acuerdo con la reconstrucción de las últimas horas del hecho criminal, Diego "N" le habría ofrecido a Gerardo "N" dos millones de pesos por ayudarle y le pidió conseguir cintas adhesivas, cinchos, guantes, cubrebocas y desarmadores.

La indagatoria logró establecer que el intervalo de muerte del músico, su esposa, su hija y su trabajadora oscila entre las 17:30 y 20:00 horas, lapso en el que los presuntos implicados permanecieron dentro del complejo habitacional, de acuerdo con los registros de entradas y salidas.

Diego y Gerardo salieron del conjunto a las 19:43 horas, amenazando a los vigilantes con un arma.

Los presuntos asesinos desensamblaron la pistola y la arrojaron a un barranco; posteriormente, Diego "N" acudió a un restaurante de tacos en avenida Mixcoac, en la Ciudad de México, pero se encontraba cerrado; después se trasladó a la colonia Del Valle.

Gerardo "N" fue detenido en la sección Bosques, en Héroes Tecámac, en el Estado de México. Conducía un vehículo de marca KIA con placas sobrepuestas.

Ambos sujetos fueron ingresados al Penal de Barrientos en Tlalnepantla y se les imputan los siguientes delitos: homicidio calificado, interrupción del embarazo y crueldad y maltrato animal.