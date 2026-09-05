Seguridad

En 3 Horas, Diego Cometió Multihomicidio, Tiró el Arma a un Barranco y Se Fue a Comer Tacos

La Fiscalía del Estado de México reconstruyó las últimas horas del homicidio del músico Jonathan Melendez; señala que el posible móvil del crimen fue el robo de una 'caja fría'

Diego NFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+