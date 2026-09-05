Velan Restos del Diputado Zenyazen Escobar en Funeraria de Xalapa, Veracruz

Luego de haberse dado a conocer el fallecimiento del diputado federal de Morena Zenyazen Roberto Escobar García, se informó que sus restos llegaron a una funeraria localizada en la ciudad de Xalapa, capital de la entidad veracruzana.

Amigos, familiares y colegas políticos del diputado arribaron a dicho centro funerario que se ubica en la avenida Murillo Vidal de dicha ciudad para acompañar el cuerpo. Asimismo, en el lugar se pudieron ver distintos arreglos florales que llegaron para acompañar el féretro.

Cabe destacar que el diputado fue hallado sin vida al interior de un vehículo en el punto conocido como ‘La Gloria’, en la localidad de Chichicaxtle, perteneciente al municipio de Puente Nacional, el cual se encuentra en el estado de Veracruz.

El fallecimiento del diputado Zenyazen Escobar fue confirmado este viernes por la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, quien no reveló mayores detalles del suceso. Peritos y fiscales arribaron al lugar donde se registró el hallazgo y llevaron a cabo las diligencias correspondientes.