Seguridad

Velan Restos del Diputado Zenyazen Escobar en Funeraria de Xalapa, Veracruz

El cuerpo fue trasladado a la capital veracruzana, donde familiares y amigos se reunieron para despedirlo

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El diputado Zenyazen Escobar fue hallado sin vida en Veracruz. Sus restos ya están en Xalapa. La fiscalía investiga el caso.

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