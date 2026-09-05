Seguridad

Imputan por Homicidio a Presuntos Responsables de Incendiar Ring en Hermosillo

El asesinato habría ocurrido un día después de los daños ocasionados dentro del CUM en la capital de Sonora.

Imputan por Homicidio a Presuntos Responsables de Incendiar Ring en HermosilloImputan por Homicidio a Presuntos Responsables de Incendiar Ring en Hermosillo. Foto: FGJE

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