Imputan por Homicidio a Presuntos Responsables de Incendiar Ring en Hermosillo

La Fiscalía de Sonora informó que realizó la imputación formal por el probable delito de homicidio calificado en contra de Daniel Ernesto “N”, César Abdiel “N” y Jesús Salvador “N”, también señalaron que los tres detenidos se encuentran implicados en el ataque ocurrido al interior del Centro de Usos Múltiples de Hermosillo el pasado 28 de agosto.

De acuerdo al comunicado oficial de la Fiscalía los tres imputados están acusados del homicidio de Jesús Bernardo “N”, ocurrido el 29 de agosto, quien fue localizado sin vida con un mensaje donde amenazaba a creadores de contenido y cantantes.

La investigación comenzó luego de que un grupo ingresó a las instalaciones deportivas donde se realizaría un espectáculo el pasado 28 de agosto, donde se incendió el ring y se accionaron armas de fuego.

Tras las investigaciones se logró identificar a los posibles responsables y ubicarlos en un domicilio, que fue cateado, donde se detuvo a Daniel Ernesto “N”, y se aseguraron tres armadas tipo pistolas calibre 9mm, las cuales dieron positivo en balística a las utilizadas en el CUM y en el homicidio de Jesús Bernardo “N”.

Con estos datos se logró identificar a otros dos sujetos que participaron en los mismos hechos, quienes fueron detenidos en distintos puntos de la ciudad y turnados a las autoridades ministeriales.

La Fiscalía confirmó que el homicidio de Jesús Bernardo ocurrió cuando el 29 de agosto, donde los tres imputados llevaron a la víctima a una casa de la colonia Floresta y le golpearon y estrangularon con un cable. Posteriormente lo llevaron a un predio baldío de la colonia La Campiña y ahí lo asesinaron con armas de fuego.

Los tres imputados quedaron en prisión preventiva justificada y se amplió el término constitucional al día 9 de septiembre. Además, se informó que figuran en diversas investigaciones por otros homicidios, que se buscará imputarles y se informará conforme avancen las indagatorias correspondientes.