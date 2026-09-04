Detienen a Cuarto Implicado en el Incendio de Ring de Box en el CUM de Hermosillo

Aumentó a cinco el número de personas detenidas en relación con los actos violentos registrados el viernes pasado, 28 de agosto, en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, donde integrantes de un grupo criminal ingresaron para incendiar el ring donde se realizaría un evento deportivo y de entretenimiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó sobre la captura de un sujeto considerado el cuarto participante directo en los destrozos del recinto, a quien además se le vincula con un homicidio intencional recién ocurrido en la capital sonorense.

Esta detención se suma a las de otros tres sospechosos asegurados previamente por estos mismos hechos, así como a la captura de un influencer que figuraba en la cartelera del evento, quien contaba con orden de aprehensión por violación, además de ser señalado por promover la venta de drogas en sus plataformas digitales en diversos eventos.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación que involucran a miembros del elenco programado para esa noche, los cuales cuentan con carpetas de investigación en integración.

Se espera que en las próximas horas los imputados sean puestos a disposición de un Juez de Control, para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación y resolver su situación legal.