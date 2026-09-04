Seguridad

Detienen a Cuarto Implicado en el Incendio de Ring de Box en el CUM de Hermosillo

La persona detenida se encuentra puesta a disposición del Agente del Ministerio Público.

Detienen a Cuarto Implicado en el Incendio de Ring de Box en el CUM de HermosilloDetienen a Cuarto Implicado en el Incendio de Ring de Box en el CUM de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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