Seguridad

Encuentran Muerto a Síndico de Tepuche, Sinaloa; Comando Armado lo Sacó de su Casa

David Guadalupe Ramírez había asumido el cargo apenas en abril de 2026, tras el homicidio de su predecesor

Encuentran Muerto a Síndico de Tepuche, Sinaloa; Comando Armado lo Sacó de su CasaServicios periciales. Foto: FGE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+