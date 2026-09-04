Encuentran Muerto a Síndico de Tepuche, Sinaloa; Comando Armado lo Sacó de su Casa

Por la tarde se dio a conocer que David Guadalupe Ramírez González, síndico de Tepuche, municipio de Culiacán, Sinaloa, había sido privado de la libertad. Al respecto, el Ayuntamiento de Culiacán expresó su consternación y condena ante los hechos que derivaron en el fallecimiento del síndico municipal de Tepuche, David Guadalupe Ramírez González, y de su hermano, Manuel Enrique Ramírez González.

El Ayuntamiento de Culiacán confirmó y condenó el fallecimiento del funcionario y de su familiar a través de una tarjeta informativa y detalló que desde que se enteraron de los hechos, "los cuerpos de seguridad emprendieron labores de búsqueda para localizar al síndico municipal".

"Lamentablemente, su ubicación ocurrió en circunstancias que el Gobierno Municipal profundamente lamenta", destacaron autoridades.

Se informó que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa lleva a cabo las investigaciones para esclarecer estos hechos.

Los informes indican que un comando armado irrumpió en el domicilio de la víctima la madrugada de este viernes para privarlo de la libertad.

Su hermano fue asesinado al intentar impedir el secuestro de David Guadalupe; la Fiscalía General del Estado ya inició una investigación.

La sindicatura de Tepuche, se localiza en un área rural y serrana donde han ocurrido episodios de violencia, el más recordado fue con Héctor Bartolo Zamudio Ríos, el síndico anterior, mientras viajaba en una camioneta oficial del Ayuntamiento de Culiacán fue atacado en el sector Villa Universidad el 31 de marzo de 2026.

Había ocupado la sindicatura durante dos periodos y estaba cerca de culminar su administración cuando fue asesinado.

El Cabildo de Culiacán designó el 18 de abril de 2026 a David Guadalupe Ramírez González, como el nuevo titular al frente del municipio para el periodo 2026-2029.

Estuvo en el cargo 18 días después del asesinato de Héctor Zamudio. Hoy, meses después, se mantiene la incertidumbre sobre su paradero.

HVI