Seguridad

Sentencian a Dos por Tráfico de Migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua

Francisco “N” y Bryan “N” recibieron una condena de más de tres años por intentar llevar personas migrantes a Estados Unidos.

Ambos fueron sentenciados a tres años, 10 meses y 10 días de prisiónAmbos fueron sentenciados a tres años, 10 meses y 10 días de prisión. Foto Ilustrativa: N+

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Tres años de prisión para dos hombres por intentar cruzar migrantes a EUA desde Ciudad Juárez.

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Condenan a dos por tráfico de migrantes en Ciudad Juárez