Sentencian a Dos por Tráfico de Migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua

La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria contra Francisco 'N' y Bryan 'N' por el delito de tráfico de migrantes en grado de tentativa, luego de hechos registrados en Ciudad Juárez.

Ambos fueron sentenciados a tres años, 10 meses y 10 días de prisión, además de una multa equivalente a dos mil 407 Unidades de Medida de Actualización para cada uno.

La sentencia fue obtenida mediante un procedimiento abreviado ante un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, así lo informó la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en las inmediaciones del muro fronterizo, a la orilla del Río Bravo, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal localizaron a cuatro personas que llevaban una escalera con la intención de cruzar hacia Estados Unidos.

Una persona de nacionalidad ecuatoriana señaló a Francisco 'N' y Bryan 'N' como quienes ayudarían al grupo a cruzar hacia Estados Unidos a cambio de dos mil dólares, cantidad que sería pagada una vez que llegaran a aquel país.

Otra persona, originaria del Estado de México, manifestó que los dos sentenciados le ofrecieron llevarla a Estados Unidos por 170 mil pesos. Por ello, viajó a Ciudad Juárez, donde le proporcionaron alojamiento durante dos días antes del intento de cruce.

Durante la detención, las autoridades aseguraron una escalera metálica, unas cizallas y un teléfono celular.

Con los medios de prueba recabados, la Fiscalía acreditó la comisión del delito y el juez emitió el fallo condenatorio contra Francisco 'N' y Bryan 'N'.