Accidentes

Explota Pipa en la Carretera Chihuahua a Ciudad Juárez; Autoridades Cierran Tramo

Una pipa explotó en el kilómetro 194, cerca de Villa Ahumada; autoridades cerraron un tramo de la carretera.

Debido al accidente, permanece cerrado un tramo de la carreteraDebido al accidente, permanece cerrado un tramo de la carretera. Foto: SSPE

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Explota pipa en la carretera Chihuahua a Ciudad Juárez, cerca de Villa Ahumada. Autoridades cierran tramo mientras investigan.

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