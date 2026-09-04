Explota Pipa en la Carretera Chihuahua a Ciudad Juárez; Autoridades Cierran Tramo

Una pipa explotó y posteriormente se incendió sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, a la altura del kilómetro 194, pasando el municipio de Villa Ahumada.

De manera preliminar, se informó que elementos de la Guardia Nacional atendieron la emergencia luego de recibir el reporte sobre lo ocurrido en este tramo carretero.

Hasta el momento, las autoridades únicamente han confirmado la explosión y el incendio de la unidad. No se ha informado de manera oficial si hay personas lesionadas a consecuencia del accidente.

Debido al incidente, autoridades mantienen cerrado un tramo de la carretera en sentido de sur a norte.

Las corporaciones permanecen en la zona realizando las labores correspondientes, mientras se determina la situación derivada de la explosión e incendio de la pipa.