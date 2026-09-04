Accidentes

Dan Último Adiós a Pintor que Murió Electrocutado en Boca del Río, Veracruz

Amigos y familiares despidieron a David Bañuelos, quien murió tras sufrir una descarga eléctrica al realizar trabajos de pintura en las instalaciones de CFE del municipio boqueño.

Dan Último Adiós a Pintor que Murió Electrocutado en Boca del Río, VeracruzLa familia exige justicia por la muerte de David. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

David Bañuelos murió electrocutado en Boca del Río mientras pintaba para CFE. Su familia exige justicia y apoyo para su hija menor.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+