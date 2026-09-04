Dan Último Adiós a Pintor que Murió Electrocutado en Boca del Río, Veracruz

Tras luchar por su vida durante una semana y media, falleció David Bañuelos Hernández, el trabajador que recibió una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de pintura en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Amigos y familiares se reunieron para darle el último adiós y su hija Yazmín Bañuelos pide que tanto la CFE como la empresa que lo subcontrató se responsabilicen y no dejen desamparada a su hija de 14 años.

Que vean por mi hermana menor; ella quedó muy dañada, sin padre sobre todo; eso nada lo va a reponer. Mi hermana necesita psicólogo; yo no pensaba que fuera a salir del hospital sin vida'.

David tenía 51 años y, para poder mantener a su familia, estaba en dos empleos. Fue contratado para hacer trabajos de pintura en las instalaciones de CFE; sin embargo, se dio a conocer que no contaba con ningún equipo de protección.

La empresa que lo subcontrató solo se ha hecho cargo de los gastos funerarios; sin embargo, la hija de David refiere que no se comunicaron con su madre e indica que esto concierne tanto a la empresa que lo subcontrató como a la CFE.

CFE pone del accidente, da condolencias, pero nunca se comunicaron con mi mamá, no se enteraron de que dejó una hija menor. Esto no nada más le concierne a la empresa que lo contrató, también donde estuvo trabajando, que fue CFE.

Por este caso se dio a conocer que ya existe una carpeta de investigación abierta en la fiscalía; sin embargo, la familia continúa pidiendo que sí se haga justicia.