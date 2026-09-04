Economía

Plantean Subir IEPS a Mayonesa, Salsas y Sopas Instantáneas en 2027

La propuesta es analizada en foros realizados en la Cámara de Diputados como parte del Paquete Económico

Plantean Aumento a botanasCuartoscuro
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