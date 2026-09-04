Plantean Subir IEPS a Mayonesa, Salsas y Sopas Instantáneas en 2027

La entrega del nuevo Paquete Económico del gobierno federal, el cual concentra las proyecciones macroeconómicas, política fiscal y presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal, está muy cerca. Los legisladores analizan hacer modificaciones relacionadas con el aumento de gravámenes.

Esta semana se dio a conocer que se estudia la posibilidad de aumentar el Impuesto sobre Producción y Servicios (IEPS), que son las tasas que se aplican a la producción, venta e importación de productos y servicios considerados no esenciales.

También se suman aquellos que influyen de manera negativa en la salud de las personas, por ejemplo, los que contienen tabaco, alcohol o azúcares. Sin embargo, ahora se planea añadir otros productos a esta lista.

Lo anterior fue asegurado por el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano. El legislador afirmó que hay una propuesta para revisar el esquema fiscal en el que se contempla, principalmente, el incremento a las bebidas alcohólicas.

“Ustedes saben que se dio datos de lo que abarca la cerveza en el mercado, en el volumen del mercado y su aportación al total de IEPS. Sí implica una modificación en lo que pagan de IEPS”, dijo.

Luego de la reunión de la Comisión de Hacienda, el morenista explicó que subir estos aranceles podría generar un ingreso extraordinario de 12 mil millones de pesos para el gobierno federal. No obstante, este tema no es el único que importa en la propuesta, ya que consideran que esta decisión contribuye de manera positiva a la salud pública.

“Hay productos que tienen un exceso de sodio y por exceso de sodio, hacen daño, y por exceso de sodio no se les cobra el IEPS, se cobran por otro concepto”, señaló.

Entonces, algunos de los productos que podrían incrementar sus costos para el 2027 serían las botanas, salsas, mayonesa, salchichas o sopas instantáneas.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), superar el consumo de sal en la dieta diaria significa un factor de riesgo para desarrollar diversos padecimientos que derivan en complicaciones médicas. Tal es el caso de la hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, infartos, daño en riñones e incluso cáncer gástrico o colorrectal.

“El esfuerzo se tendría que hacer… como con las bebidas azucaradas, es decir, es un tema de salud; a partir de ese tema de salud tenemos que revisar dónde ajustamos”, puntualizó.

La propuesta se evaluará por un equipo técnico y los diputados, de manera independiente a lo que se presente en el Paquete Económico del gobierno federal el próximo 8 de septiembre.

EPP