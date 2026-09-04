Economía

Compras a Meses sin Intereses: Cuándo Conviene y En Qué Momento te Endeudas de Más

Aunque este esquema de pago puede resultar atractivo, sobre todo en promociones y épocas de ofertas, hay que saber cuándo usarlo para evitar el endeudamiento

Consejos para comprar a meses sin intereses con tarjeta cuándo conviene y en qué momento te endeudas de másLas compras a meses sin intereses con un beneficio, pero también pueden convertirse en un problema. Foto: Cuartoscuro

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