Compras a Meses sin Intereses: Cuándo Conviene y En Qué Momento te Endeudas de Más

Comprar a meses sin intereses es una costumbre de algunas personas que cuentan con una tarjeta de crédito y aunque esto debe verse como una herramienta para solventar tu economía, muchas veces provoca que la gente se endeude de más, por eso te compartimos los consejos para utilizar esta forma de pago, así sabrás cuándo conviene usarla y en qué momento es mejor evitarla.

Durante todo el año hay promociones que pueden tentar la gente de caer en varias compras, pues al ver que los pagos pueden diferirse a cómodas mensualidades, se corre el riesgo de acumular pequeñas deudas, que al sumarlas pueden exceder en tu capacidad de pago.

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Por eso primero es importante saber qué son los meses sin intereses y es un esquema de pago que consiste en la posibilidad de adquirir productos o servicios, a pagar en plazos de 3, 6, 9, 12 o hasta 48 meses, por el mismo precio que si los compraras de contado.

Esto es un beneficio que tienen todas las personas que cuentan con una línea de crédito bancaria. Lo que ocurre es que el banco te presta y paga la totalidad del producto, mientras tú aportas cada mes el saldo establecido hasta cubrir la totalidad de la deuda.

Al decir que un producto se puede pagar con intereses, significa que se te cobra un porcentaje adicional por obtenerlo a meses. Por eso es común que en épocas de ofertas hasta anuncios que dicen "a meses sin intereses", pues significa que puedes comprar diferido sin un costo adicional.

La opción de comprar a meses sin intereses es un beneficio y conviene cuando adquieres algo que realmente te es necesario o llevas tiempo planeándolo y no es solo un impulso por tenerlo o porque está en oferta.

Otro buen momento para usar el esquema de pagos diferidos es cuando llevas tiempo comparando precios en distintos comercios y aprovechas una campaña especial de venta, en descuento o a un costo más bajo.

Recuerda siempre ser consciente de la capacidad que tienes de pago, para que no afectes tus finanzas personales. Por eso, los tipos de compras que no se recomiendan mandar a meses sin intereses son las siguientes:

Compras recurrentes, como despensa, servicios o algún gasto .secundario fugaz, como conciertos o una cena.

Comprar por impulso.

Evita más compras, si ya tiene varios adeudos a meses. No es buena idea que sumes más solo porque los pagos son pequeños, recuerda que llega un momento en que la suma de todos puede provocar un sobreendeudamiento y dificultad para solventarlos.

AO