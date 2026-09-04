Cálculo de Prima Vacacional: Así Sabes Cuánto te Toca por Ley y Cuándo la Pagan

En México, por cada año laborado el trabajador tiene derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas y no sólo eso. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que se le debe dar un pago extra conocido como prima vacacional. Y en N+ te explicamos cómo calcularlo y cuándo se paga.

El artículo 76 de la LFT detalla que por el primer año la persona se hace acreedora a un periodo de 12 días de vacaciones pagados. Estos aumentan de dos en dos los primeros 5 años de servicio, y en una nota previa ya te explicamos cuántas vacaciones te corresponden en este periodo.

Durante las vacaciones, el patrón está obligado a cubrir el salario diario que percibe el trabajador, además de una prima vacacional no menor al 25 por ciento sobre el sueldo que le corresponde durante dicho periodo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aumentan Casos de Asfixia y Ahogamiento en Menores durante las Vacaciones

Este monto se calcula de acuerdo con el número de días de vacaciones a los que tienes derecho, conforme a tus años de antigüedad.

Pero, ojo, porque la Ley establece que tienes un año para exigir los días de descanso y el pago de la prima vacacional, que se calcula al multiplicar el salario diario por los días de vacaciones que te tocan según tu antigüedad.

Ese resultado se multiplica por 0.25 -correspondiente al 25%-, por ejemplo, si un trabajador gana 500 pesos al día y le corresponden 12 días de vacaciones, el pago de esos días es de 6,000 pesos. Mientras que el 25% de prima vacacional equivale a 1,500 pesos.

Y no, las vacaciones no se pueden compensar con remuneración alguna, se trata de un derecho irrenunciable de los trabajadores.

En caso de que renuncies a tu trabajo antes de cumplir un año, tienes derecho a un pago proporcional al tiempo de los servicios prestados.

Las vacaciones, el aguinaldo y las utilidades son derechos de los trabajadores garantizados por la Ley Federal del Trabajo en México.

Y en caso de que tu empresa o patrón se opongan a cumplir con esas obligaciones te puedes acercar a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet).