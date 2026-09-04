Economía

Cálculo de Prima Vacacional: Así Sabes Cuánto te Toca por Ley y Cuándo la Pagan

La Ley Federal del Trabajo protege el derecho de los trabajadores a tomar un periodo de vacaciones, según su antigüedad en la empresa

Billetes. Cálculo Prima Vacacional 2026La prima vacacional es un pago extra obligatorio de al menos 25 por ciento sobre el salario que te corresponde durante tus vacaciones. Foto: Cuartoscuro.

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