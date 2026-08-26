Sociedad

¿Cuántos Días de Vacaciones me Tocan por 5 Años Laborados? Así Queda la Tabla por Ley

En 2023 se aplicó un decreto que modificó el número de días de vacaciones que goza un trabajador por cada año laborado, como parte de una reforma a la Ley Federal del Trabajo

Hombres Trabajadores. Cuántos Días de Vacaciones tocan por Ley en México 2026.Si trabajaste 5 años y no tienes claro cuántos días te corresponden por Ley, en N+ te adelantamos cómo queda la tabla de vacaciones. Foto: Cuartoscuro.

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