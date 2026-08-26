¿Cuántos Días de Vacaciones me Tocan por 5 Años Laborados? Así Queda la Tabla por Ley

En México los trabajadores tienen derecho a 12 días de vacaciones por cada año laborado, tras una Reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que entró en vigor en enero de 2023. Y en N+ te adelantamos cuántos días de descanso te corresponden por cada 5 años trabajados.

Conocida como "Vacaciones Dignas" reformó los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo para que los trabajadores que tienen más de un año en alguna empresa o negocio disfruten de 12 días de vacaciones pagadas al año.

Por cada 12 meses trabajados este periodo se incrementará dos días hasta llegar al tope máximo de 20. Sin embargo, a partir del sexto año se aumentarán dos días por cada 5 de servicios.

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Es decir que al cumplir 5 años laborados en una misma empresa tendrás derecho a 20 días de vacaciones pagados. La tabla de vacaciones por Ley queda de la siguiente manera por cada año laborado.

Año 1 - 12 días de vacaciones.

Año 2 - 14 días de vacaciones.

Año 3 - 16 días de vacaciones.

Año 4 - 18 días de vacaciones.

Año 5 - 20 días de vacaciones.

Debes saber que éstos son continuos y los puedes distribuir al año de la manera que mejor te convenga, por lo que no existe condición alguna para que los tomes en determinada fecha.

La Ley Federal del Trabajo establece que la empresa en la que laboras debe pagarte una prima vacacional correspondiente al 25 por ciento del sueldo de tus días de vacaciones.

Y si, este derecho también aplica si trabajas medio turno toda vez que las vacaciones dependen de los años de servicio que tengas con tu patrón, no del tipo de la jornada de trabajo.

Pero, ojo, porque bajo ninguna circunstancia las vacaciones son intercambiables por dinero. Se trata de un derecho irrenunciable que no puede compensarse con remuneración alguna, ya sea económica o en especie.

SARR