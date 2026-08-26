Migración

Mexicanos Deportados desde Estados Unidos Esperan en Chiapas Ayuda de Familiares

Migrantes que regresaron a nuestro país tras ser deportados vía aérea a Guatemala, permanecen en Tapachula, en espera de que familiares les brinden ayuda y dinero para volver a sus lugares de origen

Migrantes mexicanos esperan en Chiapas a que sus familiares les brinden ayuda y dinero para regresar a sus lugares de origen.Migrantes mexicanos deben esperar durante días en el centro de atención a personas repatriadas, en Chiapas. Foto: N+

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