Mexicanos Deportados desde Estados Unidos Esperan en Chiapas Ayuda de Familiares

Decenas de mexicanos que fueron deportados de los Estados Unidos a Guatemala y que regresaron a México se encuentran en Tapachula, Chiapas, en espera de que sus familiares les brinden ayuda y dinero para regresar a sus lugares de origen.

Los connacionales deportados enfrentan otro peregrinar en su país. Pues tienen que buscar la manera para contactar a sus familiares y pedirles ayuda para comprar un boleto de autobús, pero el poco dinero que reciben apenas les sirve para comer.

Al respecto, Francisco Antonio Mora, mexicano deportado a Guatemala, indicó:

“Pues en vez en cuando si nos dan (alimentos), en veces no. Pues la familia nos manda dinero a veces para comer”

La mayoría no trae dinero, ni documentos oficiales y deben esperar durante días en el centro de atención a personas repatriadas.

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Doña Elsa Pompa, está en espera de regresar a Michoacán; dice que no ha logrado completar para el autobús y debe de esperar unos días para que su familia le mande el dinero.

“Algunos, como en mi caso, que yo no traía teléfono; hay muchos que nos mandan sin teléfono y sin identificación. Yo con ese dinero, pues, buscar aquí, como aquí un taquito, y bendito Dios me encontré a estas personas, que Dios las bendiga, que me dieron dónde quedarme”

Los connacionales buscan regresar de inmediato a sus lugares de origen, pero en algunos casos les toma hasta 5 días poder hacerlo.

Muchos de los mexicanos deportados son del norte de México y el viaje desde Chiapas va de los 3 mil 500 pesos hasta los 5 mil.

Juan Carlos Salazar, otro mexicano deportado a Guatemala señaló:

“Estresante más que nada. Sí, buscar la forma para llegar al lugar de uno, el destino de uno. Sale, me salió (el viaje a Nayarit) en 4 mil 300”

Las autoridades señalaron que los connacionales también pueden recibir apoyo en los albergues para migrantes, pero muchos de ellos se niegan a usarlos.

César Augusto Cañaveral Pérez, director del Albergue Diocesano Belén en Tapachula explicó:

“Si son deportados mexicanos con mucho gusto los recibimos y le damos la atención necesaria como cualquier otra persona que nos llega, lo que es la alimentación, el hospedaje, ver las formas como sus familias se empiezan a comunicar con nosotros también”

Con información de Juan Álvarez.

LECQ