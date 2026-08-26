Dólar

Peso Mexicano Sigue Fuerte en el Tipo de Cambio Frente al Dólar Estadounidense

La moneda nacional se sigue cotizando por debajo del piso de las 17 unidades por billete verde

Billetes de un dólar estadounidense y 20 pesos mexicanosEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: N+
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