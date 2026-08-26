Peso Mexicano Sigue Fuerte en el Tipo de Cambio Frente al Dólar Estadounidense
La moneda nacional se sigue cotizando por debajo del piso de las 17 unidades por billete verde
La moneda nacional se sigue cotizando por debajo del piso de las 17 unidades por billete verde
El precio del dólar estadounidense este miércoles en México es de 16.94 pesos por unidad en promedio.
La moneda nacional se mantiene en este precio desde hace una semana cuando rompió la barrera de las 17 unidades por billete verde.
De acuerdo con el cierre del tipo de cambio este martes, el peso y el dólar neutralizaron fuerzas y la cotización se mantuvo estable.
Esto ocurrió por la cautela global ante nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán y la espera sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
El Banxico informó que este martes la moneda estadounidense se cotizó en los 16.9445 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.
Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio a peso cerró en los 16.95 pesos por divisa verde.
El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico los días hábiles, quedó en 16.9460 pesos por dólar para este miércoles.
El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 16.9647 pesos por cada divisa verde.
Respecto a la cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:
|Banco
|Compra
|Venta
|Afirme
|16.00
|17.60
|Banco Azteca
|16.45
|17.69
|BBVA Bancomer
|16.10
|17.23
|Banorte
|15.70
|17.30
|Banamex
|16.39
|17.35
|Scotiabank
|16.40
|17.50
No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.
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Con información de N+
ICM