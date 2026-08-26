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Mueren al Menos 14 Bebés Recién Nacidos por Incendio en Hospital de Pakistán

El fuego comenzó después de que explotara el compresor de una unidad de aire acondicionado

PakistánLos incendios en grandes edificios son frecuentes en Pakistán, debido a menudo a las deficientes normas de seguridad. Foto: Reuters.

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