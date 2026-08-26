Mueren al Menos 14 Bebés Recién Nacidos por Incendio en Hospital de Pakistán

Al menos 14 bebés recién nacidos murieron a causa de un incendio en un hospital gubernamental en la capital de Pakistán, según informaron las autoridades, que atribuyeron el siniestro a una falla en el aire acondicionado.

En la sala del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán había al menos 15 recién nacidos cuando se produjo el fuego, indicaron funcionarios del hospital. Al menos uno fue rescatado. Medios locales aseguran que hubo 15 víctimas mortales, pero esto no se ha confirmado oficialmente.

Los servicios de rescate señalaron que el fuego comenzó alrededor de las 6:45 de la mañana, aparentemente después de que explotara el compresor de una unidad de aire acondicionado dentro de la sala de recién nacidos, que forma parte del departamento de ginecología del hospital.

Los bomberos acudieron al centro con rapidez y extinguieron las llamas, y rescatistas llevaban a cabo labores de enfriamiento en el lugar, de acuerdo con la prensa local.

La Policía de Islamabad informó por su parte de que las familias cuyos bebés fallecieron en el incendio se encuentran en el lugar de la tragedia.

Añadió que la intensidad del incendio fue muy alta y que los bebés sufrieron quemaduras graves, por lo que se requieren pruebas de ADN para su identificación.

Los nombres de la mayoría de los neonatos no habían sido elegidos.

A las afueras del hospital, un reportero de AFP observó a una mujer llorando y a un hombre retirando vidrios de dos ventanas rotas, mientras guardias de seguridad permanecían en la entrada del principal centro médico.

"Devuélvanme a mi hijo", dijo Javeria, quien perdió a su recién nacido, a las afueras del hospital, donde se habían concentrado ambulancias.

"Quiero justicia", añadió.

Mudasir, otro padre que también perdió a su hijo, dijo que todas las puertas del área, excepto una, estaban cerradas y que allí "no había seguridad contra incendios".

Las muertes de los bebés provocaron una ola de conmoción y dolor en todo el país. Algunos padres de familia lloraban mientras otros exigían responsabilidades y respuestas sobre cómo comenzó el incendio y si la sala contaba con equipo adecuado para hacerle frente.

Mohammad Sami contó que dio a luz tres días antes y que su bebé estaba recibiendo cuidados intensivos en la sala de recién nacidos cuando se produjo el incendio.

"No sé qué decir ni a quién culpar", dijo entre lágrimas.

"He perdido a mi hijo", lamentó.

Funcionarios del hospital dijeron a las familias que los cuerpos serían entregados una vez se completasen los trámites necesarios.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su pesar por las muertes y ordenó la apertura inmediata de una investigación. Un comunicado de su oficina confirmó que 14 recién nacidos habían fallecido.

"Una tragedia que involucra a niños es una pérdida irreparable", apuntó Sharif.

Las autoridades aún no han determinado la causa del incendio.

Un agente de policía, que habló bajo condición de anonimato por no estar aún autorizado a comentar el incidente públicamente, informó a The New York Times que la causa del incendio probablemente fue un cortocircuito. Supuestamente, el cortocircuito se originó en una unidad de aire acondicionado. El mismo diario apuntó que este mes, las temperaturas han rondado los 32 °C por las mañanas en Islamabad.

El Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), ubicado en una zona céntrica de Islamabad, donde el ex primer ministro Imran Khan recibió atención médica brevemente la semana pasada, es uno de los principales hospitales públicos de esta ciudad de alrededor de 1.1 millones de habitantes.

El incidente se encuentra entre los incendios hospitalarios más mortíferos registrados en los últimos años en el país, donde los servicios de salud públicos reciben subsidios, pero las instalaciones carecen de recursos y están sobrecargadas, mientras organismos de supervisión han criticado con frecuencia la mala gestión de los centros administrados por el Estado.

Según el Banco Mundial, el gasto en salud de Pakistán se encuentra entre los más bajos del sur de Asia. Tras la aprobación del nuevo presupuesto nacional por parte del gobierno en junio, la principal asociación de médicos de Pakistán advirtió que su infraestructura sanitaria se encontraba en un estado de colapso sistémico debido a la negligencia estructural, indicó el NYT.

Los incendios en grandes edificios son frecuentes en Pakistán, debido a menudo a las deficientes normas de seguridad y códigos de construcción, así como a la falta de aplicación de estas regulaciones.

En enero, más de 65 personas murieron en un incendio registrado en un centro comercial de la ciudad portuaria de Karachi.

Al menos 11 personas murieron en otro incendio ocurrido en un centro comercial de Karachi en 2023.

En 2021, al menos 16 trabajadores murieron tras un incendio en una fábrica de la misma ciudad.

En 2012, al menos 250 trabajadores murieron en una fábrica textil de Baldia Town, en el oeste de Karachi, cuando un incendio consumió las instalaciones. El edificio no contaba con una salida de emergencia.

ASJ