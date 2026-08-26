Astronomía

Guía de la NASA para Ver el Último Eclipse Lunar de 2026 desde México

El eclipse comenzará en las primeras horas de la noche del 27 de agosto, poco después del atardecer; no se repetirá hasta 2029

Eclipse de luna desde Mexicali, Baja CaliforniaEl 27 de agosto habrá un eclipse total de Luna. Foto: Reuters

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