Guía de la NASA para Ver el Último Eclipse Lunar de 2026 desde México

La noche del jueves y la madrugada del viernes ocurrirá el último eclipse lunar del año. Te compartimos los consejos de la NASA para apreciar este fenómeno astronómico. Recuerda que si te pierdes este eclipse, no podrás ver otro hasta el 2029.

Todo el continente americano podrá admirar durante las últimas horas del 27 y las primeras del 28 de agosto cómo la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol. La sombra de nuestro planeta se dibujará sobre el satélite. En el momento cumbre del eclipse, el 96% de la superficie lunar quedará cubierta por la Tierra.

Se suele llamar “Luna de Sangre” al eclipse total lunar. El mote se debe a que el satélite se pinta de un intenso color carmín. El fenómeno no ocurrirá en esta ocasión, aunque la Luna sí se pintará de colores anaranjados y rojizos.

La Luna se pinta con estos tonos debido a que los rayos rojos son los únicos que alcanzan a pasar por los márgenes de la Tierra. Pero estos rayos están filtrados por la atmósfera, al igual que la luz de los amaneceres.

El eclipse podrá verse de forma parcial durante el atardecer en el noroeste de México y de Estados Unidos. Sin embargo, desde Chihuahua hasta la punta de Quintana Roo se podrá admirar el fenómeno en toda su magnitud.

En la mayor parte de México, el eclipse comenzará en las primeras horas de la noche del 27 de agosto, poco después del atardecer. El resto del continente americano podrá admirar el fenómeno antes de la medianoche y durante la madrugada del 28 de agosto.

Según la NASA, el momento cumbre del eclipse ocurrirá hacia las 10 de la noche, hora de México. En este punto, solo una pequeña franja al noreste de la Luna quedará fuera de la sombra de la Tierra.

Según explica la agencia espacial, una ventaja de los eclipses lunares es su velocidad. El lapso en el cual la Luna se pintará de un tono cobrizo durará un par de horas y podrá ser observada a simple vista:

“Menos de una hora después, la parte de la Luna aún iluminada por el Sol será lo suficientemente pequeña como para permitir que los ojos de los observadores se adapten a la oscuridad y perciban el tono cobrizo de la sección lunar situada dentro de la umbra”.

Cabe señalar que, a diferencia del eclipse de Sol, este fenómeno se puede admirar de forma segura sin cuidados adicionales. Si lo deseas, puedes complementar la experiencia con binoculares o un pequeño telescopio, pero no es indispensable.

El eclipse otorga una gran oportunidad para admirar la geografía lunar a medida que la sombra de nuestro planeta avanza sobre su superficie. No obstante, estos fenómenos son también un momento idóneo para admirar las estrellas, debido al brillo atenuado del satélite. Por ejemplo, durante esa noche podrá observar los últimos meteoros de las Perseidas, aunque debes tomar en cuenta que estarán lejos de las 100 centellas por hora que alcanzaron en su pico, dos semanas atrás.

En un tiempo en que no existían estos aparatos capaces de magnificar la vista, y donde el entendimiento de la naturaleza era dominio de la mitología y la superstición, los astrónomos griegos fueron capaces de dilucidar la forma de la Tierra gracias este fenómeno. Aristóteles llegó a comentar que la prueba de que la Tierra era una esfera yacía en que la sombra proyectada sobre la Luna durante un eclipse es redonda. La única figura tridimensional que dibuja una sombra circular es la esfera.

Es importante recordar que este fenómeno no se repetirá hasta la Noche Vieja del 2028. Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero del 2029 ocurrirá el próximo eclipse total de Luna, por lo que este jueves se presentará una oportunidad única para admirar el cielo.