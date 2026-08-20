Astronomía

La Luna Puede Verse Roja en Próximo Eclipse de Agosto 2026: La Ciencia Explica Por Qué

El evento astronómico podrá observarse a simple vista; te contamos cuándo

Luna rojaLa Luna roja al amanecer en Francia el pasado 29 de julio de 2026. Foto: AFP
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