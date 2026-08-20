La Luna Puede Verse Roja en Próximo Eclipse de Agosto 2026: La Ciencia Explica Por Qué

El próximo eclipse de agosto de 2026 ofrecerá un espectáculo astronómico en el que la Luna podría verse roja, en N+ te contamos por qué, según la ciencia.

El fenómeno ocurrirá entre el 27 y 28 de agosto de 2026, dependiendo de la ubicación desde donde se observe. En España, por ejemplo, la fase parcial comenzará durante la madrugada del 28 de agosto y alcanzará su punto máximo poco después de las 6:00 horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. NASA Fotografía Nuevo Cráter en la Luna; Así se Ve

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, de manera que nuestro planeta bloquea parte de la luz solar que normalmente llega hasta el satélite natural.

Durante un eclipse parcial, la Luna no queda completamente dentro de la sombra terrestre. Por ello, una parte de su superficie permanece iluminada mientras otra atraviesa la zona de sombra.

En el caso del eclipse de agosto de 2026, cerca del 96 % del disco lunar quedará dentro de la sombra, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

Uno de los aspectos más llamativos del fenómeno es el cambio de color que puede experimentar la Luna.

Aunque la Tierra bloquea directamente la luz del Sol, parte de la radiación solar atraviesa la atmósfera terrestre. Al hacerlo, los componentes atmosféricos dispersan con mayor facilidad las longitudes de onda azules, mientras que las tonalidades rojizas y anaranjadas consiguen atravesarla y llegar hasta la superficie lunar.

Por esta razón, durante la parte más profunda del eclipse, la Luna puede adquirir una apariencia rojiza, cobriza o anaranjada.

Este mismo principio explica los colores que pueden observarse durante algunos amaneceres y atardeceres: la atmósfera modifica la manera en que la luz solar llega a nuestros ojos.

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