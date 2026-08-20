Consulta Tu Saldo de Mujeres con Bienestar 2026: Estas Letras Reciben Pago Hoy

Llegó el momento de consultar el saldo de Mujeres con Bienestar, y si estás a la espera de recibir tu pago, acá te decimos quiénes cobran hoy jueves 20 de agosto 2026, de acuerdo con el calendario anunciado por Juan Carlos González Romero.

El día de ayer, la Secretaría de Bienestar del Estado de México (Edomex) dio a conocer las fechas de pago de su programa para mujeres de 18 a 59 años, que otorga un apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales.

Los depósitos de Mujeres con Bienestar Edomex se harán del 19 al 25 de agosto de 2026 en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las beneficiarias, por lo que las primeras en recibir su ayuda fueron aquellas que se apellidan con la letra A, B o C.

Mientras que este jueves 20 de agosto 2026 lo harán aquellas mexiquenses de 18 a 59 años con las letras D, E, F, G. Estos son algunos de los apellidos que recibirán su apoyo económico de 2,500 pesos hoy:

Díaz.

Domínguez.

De la Cruz.

Delgado.

Duran.

De Jesús.

De la Rosa.

De León.

Dávila.

Estrada.

Espinoza.

Espinosa.

Esquivel.

Escobar.

Enríquez.

Esparza.

Escobedo.

Escamilla.



Posteriormente, los depósitos se continuarán haciendo de acuerdo con el calendario de pagos de Mujeres con Bienestar de agosto 2026. Estas son las fechas y letras que cobran en los próximos días:

21 de agosto: H, I, J, K, L, M.

24 de agosto: N, Ñ, O, P, Q, R.

25 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Para consultar el saldo de tu tarjeta Mujeres con Bienestar 2026, tienes hasta 4 formas diferentes para hacerlo, pero todas las puedes realizar desde la comodidad de tu casa y así sepas si ya te llegó el pago de agosto:

Desde tu navegador en la siguiente dirección: https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx. (Primero, deberás crear tu usuario y registrar tu tarjeta). Por WhatsApp enviando la palabra "Saldo" al número 55 9337 2498. En cajeros automáticos de cualquier banco, aunque te cobran una comisión. En la App de Mujeres con Bienestar. Debes ingresar con tu correo y contraseña que usaste en tu solicitud.

También puedes consultar tu estatus de Mujeres con Bienestar en estos nuevos números de teléfono para que sepas qué pasó con tu pago en caso de que ya haya pasado la fecha y no hayas recibido el depósito de los 2,500 pesos.

PPP