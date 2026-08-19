Inician Pagos de Mujeres con Bienestar de Agosto 2026: Calendario por Letras
El secretario Juan Carlos González Romero dio a conocer el calendario de pagos de Mujeres con Bienestar de agosto 2026. Checa las fechas
El secretario Juan Carlos González Romero dio a conocer el calendario de pagos de Mujeres con Bienestar de agosto 2026. Checa las fechas
Se publicó el calendario de pagos de Mujeres con Bienestar y si estás a la espera de tu depósito, acá te traemos las fechas en las que se realizará la dispersión en orden alfabético en agosto de 2026.
El titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, anunció los días en los que se estará entregando el apoyo económico de 2,500 pesos a las beneficiarias.
Los pagos del programa para mujeres de 18 a 59 años se harán del 19 al 25 de agosto 2026 en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las afiliadas. Así quedó el calendario:
19 de agosto: Letras A, B, C.
20 de agosto: Letras D, E, F, G.
21 de agosto: H, I, J, K, L, M.
24 de agosto: N, Ñ, O, P, Q, R.
25 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Este depósito corresponde a la cuarta dispersión del año, por el bimestre de julio y agosto 2026, de ahí que las beneficiarias verán reflejado un apoyo económico de 2,500 pesos en su tarjeta.
En días pasados, la Secretaría de Bienestar Edomex explicó que es posible que algunas mujeres que forman parte del programa no hayan recibido los depósitos anteriores debido a que existe un registro duplicado en alguno de los datos de las beneficiarias.
Sin embargo, las autoridades de Mujeres con Bienestar informaron que ya trabajan en resolver este tema para que las mexiquenses comiencen a recibir el apoyo de 2,500 pesos bimestrales en su tarjeta.
Una vez que finalicen estos pagos el 25 de agosto 2026, el próximo depósito se programaría para el mes de octubre, correspondiente a la quinta dispersión del año, de acuerdo con lo que ha manejado este programa.
De cualquier forma se pide a las mujeres de 18 a 59 años mantenerse pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Bienestar de Edomex, como nuevos registros, corrección de datos y fechas de pago.
PPP