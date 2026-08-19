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Inician Pagos de Mujeres con Bienestar de Agosto 2026: Calendario por Letras

El secretario Juan Carlos González Romero dio a conocer el calendario de pagos de Mujeres con Bienestar de agosto 2026. Checa las fechas

Conoce las fechas del calendario de pagos de Mujeres con Bienestar de agosto 2026Las beneficiarias recibirán au apoyo de 2,500 pesos bimestrales. Foto: Juan Carlos González Romero
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Calendario de Pagos de Mujeres con Bienestar Agosto 2026: Inician Depósitos por Letras