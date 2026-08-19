Internacional

Accidente entre Autobús y Camión Hoy Deja al Menos 21 Muertos en Brasil

La vía fue cerrada debido a las labores de emergencia; el autobús implicado en el accidente trasladaba pacientes a centros médicos

Choque frontal entre un camión y un autobús en Paraná, Brasil, dejó al menos 23 muertos y cinco heridos.Choque frontal entre un camión y un autobús en Paraná, Brasil, dejó al menos 23 muertos y cinco heridos. Foto: EFE

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