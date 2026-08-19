Accidente entre Autobús y Camión Hoy Deja al Menos 21 Muertos en Brasil

Un accidente entre un autobús que transportaba pacientes y un camión dejó al menos 23 muertos durante la madrugada de hoy, 19 de agosto de 2026, en el estado de Paraná, al sur de Brasil.

El choque ocurrió alrededor de las 3:30 horas locales sobre la carretera BR-373, en las inmediaciones del municipio de Ipiranga. De acuerdo con las autoridades, el camión habría invadido el carril contrario y se impactó de frente contra el autobús.

La policía de carreteras confirmó que la mayoría de las víctimas viajaban en el vehículo de pasajeros. El conductor del camión también murió como consecuencia del impacto.

El autobús pertenecía a la Secretaría de Salud del municipio de Imbituva y trasladaba pacientes hacia distintos centros médicos de Curitiba, capital del estado de Paraná.

La carretera BR-373, una importante vía que conecta el sur de Brasil con el estado de São Paulo, permaneció cerrada mientras equipos de emergencia realizaban las labores correspondientes.

La interrupción provocó filas de varios kilómetros de vehículos, mientras bomberos y elementos de la policía civil continuaban trabajando en la zona.

Como antecedente, en 2021 un accidente de autobús ocurrido en el estado dejó 19 personas fallecidas.

Mientras que en febrero de este año, otro accidente ocurrido en el noreste del país dejó al menos 16 muertos cuando un autobús que regresaba de un festival religioso salió de la carretera y volcó.

FBPT