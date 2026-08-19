Internacional

Harvard Pagará 53 Millones de Dólares por Tráfico de Restos Humanos de su Morgue

Cedric Lodge, gerente de la morgue de la prestigiosa Facultad de Medicina de la universidad, fue condenado a ocho años de prisión por el caso

HarvardEntre las partes humanas vendidas por el exgerente de la morgue había órganos internos, cerebros, piel, manos, rostros y cabezas disecadas. Foto: Reuters.

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