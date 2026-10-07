Internacional

Descubren que Esfinge de Egipto Fue Creada con Rocas Llenas de Fósiles de Antiguos Cocodrilos

El hallazgo de la nueva especie de cocodrilo, ya extinto, carece de punta en hocico

Descubren que Esfinge de Egipto Fue Creada con Rocas Llenas de Fósiles de Antiguos CocodrilosLa Esfinge aparece fotografiada cerca de las pirámides de Micerino y Kefrén en Guiza. Foto: Reuters

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