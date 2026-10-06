Internacional

Semana Mundial del Espacio 2026: Así Ha Sido la Carrera de Sputnik 1 a los Cohetes Reutilizables

Sputnik, la llegada a la Luna, los transbordadores y los cohetes reutilizables han marcado siete décadas en la exploración espacial

NASA astronautCasi 70 años después del lanzamiento del Sputnik, la carrera espacial no terminó. Cambió de forma. Foto: NASA

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