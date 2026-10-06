Semana Mundial del Espacio 2026: Así Ha Sido la Carrera de Sputnik 1 a los Cohetes Reutilizables

La carrera espacial que comenzó hace casi siete décadas cambió por completo. Lo que inició como una competencia tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética se transformó en una actividad internacional en la que participan gobiernos, agencias espaciales, empresas privadas y otros actores.

Esa transformación es el eje de la Semana Mundial del Espacio 2026, que se celebra del 7 al 10 de octubre bajo el lema “Rocket Revolution”, o “Revolución de los cohetes”.

La Organización de las Naciones Unidas destaca que los Cohetes Reutilizables y las compañías comerciales están modificando la manera en que se llega al espacio.

El punto de partida de esta historia fue el lanzamiento del Sputnik 1. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite artificial de la Tierra.

El satélite tenía una masa aproximada de 83.6 kilogramos y completaba una órbita en unos 98 minutos. Su señal de radio podía ser captada desde la Tierra y se convirtió en uno de los sonidos más reconocibles de los primeros años de la exploración espacial.

El lanzamiento sorprendió a Estados Unidos y aceleró su respuesta tecnológica. En 1958 fue creada la NASA, mientras la competencia entre ambas potencias avanzaba hacia objetivos cada vez más ambiciosos.

El siguiente gran hito soviético llegó el 12 de abril de 1961, cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio y completar una órbita alrededor de la Tierra.

Estados Unidos respondió con los programas Mercury y Gemini, mediante los cuales desarrolló tecnologías para realizar vuelos tripulados cada vez más complejos. La competencia terminó concentrándose en un objetivo: llegar a la Luna.

En mayo de 1961, el presidente estadounidense John F. Kennedy estableció la meta de llevar a un ser humano a la Luna y devolverlo a la Tierra antes de que terminara la década.

El objetivo se cumplió con Apollo 11. La misión despegó el 16 de julio de 1969 con Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. El 20 de julio, Armstrong y Aldrin descendieron a la superficie lunar, mientras Collins permaneció en órbita.

Armstrong se convirtió en el primer ser humano en caminar sobre la Luna. La tripulación regresó a la Tierra el 24 de julio.

Europa desarrolló su propia capacidad de lanzamiento mediante el programa Ariane. El primer Ariane 1 despegó el 24 de diciembre de 1979 desde Kourou, en la Guayana Francesa, lo que permitió a Europa contar con acceso independiente al espacio.

Estados Unidos, por su parte, desarrolló el Transbordador Espacial, concebido como un sistema parcialmente reutilizable. El Columbia realizó el primer vuelo del programa el 12 de abril de 1981.

El sistema permitió regresar una nave espacial a la Tierra y reutilizar algunos de sus componentes, aunque su complejidad y costos no permitieron reducir de manera drástica el precio de los vuelos espaciales.

Otro cambio llegó con la Estación Espacial Internacional. Después de décadas de rivalidad, Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá comenzaron a colaborar en la construcción de una estación destinada a la investigación científica en órbita.

El primer elemento, el módulo ruso Zarya, fue lanzado el 20 de noviembre de 1998 y posteriormente se unió con el módulo estadounidense Unity. Con ello comenzó el ensamblaje de la estación en el espacio.

La Estación Espacial Internacional se convirtió en uno de los ejemplos más importantes de cooperación internacional en la exploración espacial.

En el siglo XXI apareció un nuevo protagonista: la industria espacial comercial. Empresas privadas comenzaron a desarrollar vehículos para transportar satélites, suministros y astronautas, mientras las agencias gubernamentales incorporaron servicios comerciales a sus programas.

Uno de los cambios más importantes llegó con Falcon 9, de SpaceX. De acuerdo con la NASA, el lanzador se convirtió en el primer cohete de clase orbital capaz de volver a volar.

La recuperación y reutilización de etapas modificó el modelo tradicional de los lanzamientos, en el que los cohetes eran desechados después de una misión.

En mayo de 2020, un Falcon 9 llevó a dos astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional dentro del programa Commercial Crew de la NASA. Fue el primer lanzamiento tripulado desde territorio estadounidense desde el retiro del Transbordador Espacial en 2011.

La competencia espacial actual tiene objetivos diferentes a los de la Guerra Fría. Estados Unidos, China, India, Japón, Europa y empresas privadas desarrollan tecnologías para explorar la Luna, Marte y otras regiones del Sistema Solar.

La NASA también recurre a compañías comerciales para transportar instrumentos científicos a la superficie lunar mediante el programa Commercial Lunar Payload Services.

En 2024, la misión Peregrine, de Astrobotic, representó uno de los primeros intentos de una empresa privada estadounidense de enviar un módulo robótico a la Luna dentro de esta nueva estrategia.

Al mismo tiempo, el crecimiento de los satélites y las constelaciones comerciales generó nuevos desafíos. La Agencia Espacial Europea advirtió en su Space Environment Report 2026 sobre la creciente congestión de la órbita terrestre por satélites y fragmentos de objetos espaciales.

La sostenibilidad del entorno orbital se ha convertido así en uno de los retos de esta nueva etapa de la exploración espacial.

Ahora, la carrera espacial se desarrolla en varios frentes: cohetes reutilizables, satélites comerciales, vuelos tripulados privados, exploración lunar, misiones a Marte y tecnologías destinadas a ampliar el acceso al espacio.

Casi 70 años después del lanzamiento del Sputnik, la carrera espacial no terminó. Cambió de forma. Ese es precisamente el sentido de la Semana Mundial del Espacio 2026 y de su lema “Revolución de los cohetes”: una nueva etapa en la que cambia quién puede llegar al espacio, con qué frecuencia y mediante qué tecnologías.

PT