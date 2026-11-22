Una nueva tragedia marítima ocurrió este fin de semana en Nigeria, cuando un grupo de personas se dirigía a un funeral en el estado de Bayelsa, en la región sur del país.

La embarcación llevaba pasajeros de la comunidad Ayama a Ukubie para una ceremonia luctuosa, cuando se hundió, provocando la muerte de 24 personas y un número aún indeterminado de personas desaparecidas.

En un comunicado, el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nigeria, Manzo Ezeki, se dio a conocer que las operaciones de búsqueda y rescate continuaban hasta este sábado.

Por su parte, el portavoz policía Musa Mohammed indicó el viernes que otras 24 personas habían sido rescatadas con vida y 19 de ellas enviadas al Hospital Family Care, Yenagoa.

El gobernador de Bayelsa, el senador Douye Diri, visitó el lugar del incidente, donde expresó su pésame por la pérdida de vidas y extendió sus sinceras condolencias a las familias afectadas.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuántos pasajeros iban a bordo de la embarcación.

El portavoz Mohammed señaló que informes preliminares señalaban que el bote pudo haber sufrido un problema mecánico.

Dio a conocer que los pasajeros solicitaron al operador de la embarcación que regresara a tierra; sin embargo, presuntamente se negó a atender la petición.

Posteriormente, el operador habría huido del lugar, mientras que el encargado de la embarcación fue detenido y puesto bajo custodia de las autoridades.

TLS