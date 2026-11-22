Se registra movilización policiaca por reporte de caída de aeronave en la sindicatura de Sanalona, en Culiacán, Sinaloa.

Servicios de emergencia atienden en Campestre Santa Rosa, donde se reportó la caída de la avioneta tipo Cessna. Los hechos se desarrollan entre las comunidades de El Ejido y Carboneras.

De manera preliminar, se menciona que murieron dos personas, quienes presuntamente viajaban en la aeronave.

Información en desarrollo.