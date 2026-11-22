Una persona fue encontrada sin vida en la azotea de un local comercial abandonado ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El hallazgo generó la movilización de las autoridades de seguridad hasta el cruce de la avenida Palmas y la avenida Sendero, en la colonia Hacienda de las Palmas, primer sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición junto a un transformador que se encuentra en la parte alta del negocio que aparentemente no es utilizado para servicio ni venta de productos.

Elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, así como rescatistas de Protección Civil de Apodaca acordonaron la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Los peritos efectuaron el levantamiento de evidencias para iniciar la investigación del caso y determinar las causas del deceso, que hasta el momento no han sido confirmadas de manera oficial por las autoridades; sin embargo, no se descarta que el hombre, identificado como Fernando de 36 años de edad, haya sufrido una descarga eléctrica.

Se espera que en las próximas horas, los resultados de la autopsia de ley se den a conocer para esclarecer las circunstancias que llevaron a la víctima a perder la vida arriba de la azotea del local abandonado en la colonia Hacienda de las Palmas, en Apodaca.

Con información de Vladimir Tuexi | N+

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