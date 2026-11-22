Tras la denuncia por presunta negligencia médica y la supuesta extracción de órganos en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 en Monterrey, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que modificará sus protocolos y formatos de autorización de autopsias en todo el país.

En este comunicado, el IMSS lamentó el fallecimiento de Sofía, ocurrido en julio tras una cesárea, y reconoció que la información brindada inicialmente a los deudos no fue suficiente para darles certeza sobre el procedimiento.

Por ello, el organismo determinó que la autorización explicará por escrito en qué consiste una autopsia clínica, el destino de los órganos estudiados y los derechos que asisten a los familiares.

Asimismo, aclaró que los órganos de la joven permanecen identificados y bajo resguardo en el Servicio de Patología del Hospital, descartando además que le hayan retirado las córneas o practicado alguna intervención en los ojos.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, mantiene abierta una carpeta de investigación tras la denuncia de la familia de Sofía.

"La denuncia fue recibida por parte de la institución y la institución evalúa la viabilidad de una declinatoria por competencia. Se asume que las personas participantes serían empleados federales y bajo este supuesto la competencia se sustituiría a la Fiscalía de la Federación. Está en análisis esta determinación."

Así lo informó Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público. Finalmente, el instituto informó que personal de nivel central ya se reunió con la familia para brindar acompañamiento, mientras colabora con las autoridades federales en la investigación del caso.

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

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