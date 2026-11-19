Una familia denunció una negligencia médica por parte del personal del Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 del IMSS en Monterrey, Nuevo León, así como la presunta extracción de algunos órganos sin consentimiento.

Se trata del caso de Sofía, una mujer que perdió la vida durante complicaciones en una cesárea el pasado mes de julio. Sus familiares denunciaron en agosto que el cuerpo de la joven les fue entregado sin sus ojos, presuntamente extraídos sin su consentimiento.

Dado que los presuntos responsables son servidores públicos federales al ser personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León está por formalizar el envío del expediente a la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito del orden federal.

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Mientras tanto, el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 del IMSS ya emitió un comunicado respecto al fallecimiento de Sofía, en el que explicaron que los directivos ya hablaron con la madre de la joven y le informaron que no se le realizó a la paciente ningún procedimiento en los ojos y agregaron que:

"Tras la autopsia realizada en su momento para determinar las causas de su fallecimiento, sus órganos no fueron desechados, sino que se conservan identificados en el Servicio de Patología de la unidad médica."

Además, mencionaron que los órganos permanecerán resguardados en el hospital hasta que termine la investigación. De igual manera, reconocieron que la familia de Sofía no recibió la información con la claridad y oportunidad necesarias.

SHH