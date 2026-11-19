Autoridades de seguridad montaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de dos jóvenes desaparecidos desde el pasado 20 de marzo, quienes presuntamente fueron secuestrados.

Se trata de Bryan Francisco Montoya Alvarado y Brandon Alain Betancourt Solís, este segundo fue captado por una cámara de seguridad la última vez que fue visto con vida en calles de la colonia Fresnos.

Durante la mañana del jueves, autoridades estatales obtuvieron una orden de cateo para inspeccionar un domicilio en la calle Argelia, casi en su cruce con la calle Australia, de la colonia Nuevo Amanecer de Apodaca.

Agentes ministeriales de la Unidad de Investigación Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía, llegaron a la casa de dos pisos, para iniciar con la búsqueda. De acuerdo con los primeros reportes, los jóvenes fueron vistos por última ocasión en el área de Metroplex, uno de ellos incluso se comento salía de trabajar.

Tras obtener algunas pistas los indicios fueron llevando a los agentes de investigación a la casa marcada con el 1100 de la calle Argelia.

Al ingreso de los peritos al domicilio se enfocaron en rastrear cualquier dato, objeto o indicio que ayude a localizar a ambas víctimas, así como a identificar a los probables responsables de su desaparición.

Luego de revisar en el sitio y no encontrar a las personas desaparecidas, los agentes se retiraron de la zona sin regresar la tranquilidad a las familias de las víctimas.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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