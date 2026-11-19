El Desfile Cívico Deportivo por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana provocará cierres viales en distintas calles de la Zona Río y el Centro de Tijuana durante este viernes 20 de noviembre.

El Ayuntamiento de Tijuana informó que el operativo de cierre comenzará a las 07:00 horas, en coordinación con la Dirección de Tránsito Municipal y la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable, Inspección y Seguridad Vial, para garantizar la seguridad de participantes y asistentes.

Las vialidades contempladas son bulevar Independencia, Paseo Centenario, calle 10 y calles aledañas, bulevar Sánchez Taboada, Paseo de los Héroes, Juan Ruiz de Alarcón, Xavier Villaurrutia y avenida Salvador Novo. También habrá cierres en las glorietas Independencia, conocida como Las Tijeras, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

El desfile iniciará a las 09:00 horas y contará con la participación de más de 100 contingentes, encabezados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. El recorrido concluirá con la participación de la Unión de Asociaciones de Charros de Baja California.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Bomberos Tijuana, la Dirección Municipal de Protección Civil, así como planteles educativos de los ámbitos municipal, estatal y federal, incluida la Universidad Rosario Castellanos. También participarán diversas asociaciones civiles.

Las autoridades municipales presenciarán el paso de los contingentes desde el balcón de Palacio Municipal, como parte de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

Ante los cierres programados, el Ayuntamiento exhortó a la ciudadanía a anticipar sus traslados, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.

APG