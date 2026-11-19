La Fiscalía General del Estado (FGE) localizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, a Carlos Arturo V. E., quien contaba con un reporte de ausencia presentado por sus familiares el 5 de julio de 2012, luego de que perdieran contacto con él desde septiembre de 2011.

El hombre fue ubicado en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle Lerdo, en la colonia Centro.

De acuerdo con la Fiscalía, los familiares reconocieron plenamente a Carlos Arturo V. E., pese a que él no recuerda su nombre ni sus datos personales.

El hallazgo fue resultado de las labores de búsqueda realizadas por la Unidad de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, mediante la difusión de su pesquisa y diversas entrevistas.

Tras su localización, se informó que la familia recibió asesoría y atención integral por parte de las autoridades.

PT