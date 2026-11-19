Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron diversas afectaciones en comunidades rurales de Las Choapas, al sur de Veracruz, donde se reportan caminos inundados, daños en un puente y el desgajamiento de un cerro que bloqueó el paso vehicular.

Uno de los tramos más afectados es el que comunica a las comunidades de Benito Juárez y La Barrosa, donde las condiciones del camino dificultan la circulación y representan un riesgo para automovilistas y motociclistas.

Las afectaciones se registraron durante las últimas horas de este jueves 19 de noviembre, luego de las precipitaciones que dejaron complicaciones en distintos puntos de la zona rural.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores extremar precauciones, evitar cruzar caminos inundados y mantenerse alejados de zonas donde exista riesgo de deslaves.