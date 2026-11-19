Una camioneta que presuntamente se quedó sin frenos terminó impactándose contra una vivienda en el municipio de Xicotepec de Juárez en Puebla.

El accidente ocurrió en una calle con pendiente de la Colonia Ojo de Agua de Xicotepec.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad habría presentado una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que comenzara a desplazarse en reversa sin control hasta chocar contra la fachada de una casa.

El fuerte impacto provocó daños materiales en la camioneta y en el inmueble, además de un gran susto para la familia que se encontraba en el interior.

Afortunadamente, ninguno de los habitantes resultó lesionado, por lo que el percance únicamente dejó daños materiales.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR