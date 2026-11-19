Este jueves, se reportó un vehículo incendiándose en el segundo piso de la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 3 del Viaducto elevado Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México.

El humo negro que sale del vehículo pudo observarse desde diferentes puntos de la ciudad, esto es en dirección a Cuernavaca. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

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