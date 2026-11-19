Un fuerte accidente cobró la vida de una mujer y dejó a otra gravemente herida, después de que en la cuatrimoto en la que viajaban chocara contra una caseta de vigilancia en el Fraccionamiento Lomas del Pedregal, en Irapuato.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 9 de la mañana, cuando ambas mujeres viajaban en la cuatrimoto, cuando en cierto momento perdieron el control y chocaron de frente contra la caseta.

Testigos del accidente llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, siendo policías municipales los primeros en llegar y al ver lo ocurrido, pidieron el apoyo de los paramédicos.

Al acudir los rescatistas brindaron atención médica a ambas mujeres, donde desafortunadamente una de ellas había fallecido, mientras que la otra fue estabilizada para después ser traslada al hospital.

Acudió también personal de la Semefo, quien destacó que el motivo del accidente pudo haber sido en una primera instancia una falla en los frenos.