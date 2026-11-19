El socavón donde ocurrió el incidente que provocó la muerte de un motociclista en la alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México (CDMX), se formó por la ruptura de una tubería de drenaje, informó el Gobierno capitalino.

En una tarjeta informativa difundida este jueves 19 de noviembre, las autoridades señalaron que, de acuerdo con un dictamen técnico de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), el hundimiento está relacionado con la ruptura de una línea hidráulica de drenaje de 30 centímetros de diámetro.

El incidente ocurrió en la avenida Francisco del Paso y Troncoso, donde también resultó lesionado un adolescente. La Secretaría de Salud Pública mantiene el seguimiento médico del menor, quien, de acuerdo con la valoración inicial, no presenta heridas de gravedad.

El Gobierno capitalino también informó que, tras revisar los registros de la línea H2O de SEGIAGUA y del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), no encontró reportes relacionados con el punto donde ocurrió el incidente.

Asimismo, indicó que personal del Gobierno de la Ciudad de México se reunió con los familiares de la víctima para brindarles atención, asesoría y acompañamiento permanente.

En tanto, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, lamentó lo ocurrido y reiteró su apoyo a la familia de Roger Pérez: “No hay palabras más capaces para aliviar una pérdida irreparable”, mencionó.

La jefa de gobierno pidió a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX y a la Secretaría de la Contraloría General realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

Realizan funeral a Roger Pérez, motociclista que murió por un bache en CDMX

Familiares y amigos de Roger Pérez se preparan para darle el último adiós, luego de que murió en un accidente de motocicleta cuando llevaba a su hijo a la escuela en la Ciudad de México. El velorio se realizará en su domicilio, ubicado en la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco.

El cuerpo del hombre llegó alrededor de las 4:30 de la madrugada de este jueves, después de que sus familiares esperaron casi 10 horas para recibirlo y comenzar los servicios funerarios.

Por el momento no tienen previsto realizar el entierro durante este jueves, por lo que la jornada estará dedicada a despedirlo en compañía de sus seres queridos.

Roger, de 39 años, viajaba en motocicleta junto con su hijo de 15 años durante la mañana del pasado miércoles 18 de noviembre. Ambos se dirigían a la escuela del adolescente cuando circulaban sobre avenida Francisco del Paso y Troncoso, en el cruce con Eje 3 Sur, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Durante el trayecto, el conductor perdió el control de la unidad después de pasar por un bache de grandes dimensiones. La motocicleta se impactó contra un árbol.

Aunque los servicios de emergencia acudieron para atender a los afectados, Roger murió debido a las lesiones que sufrió. Su hijo fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El desperfecto vial donde ocurrió el accidente ya había sido señalado por habitantes de la zona, quienes aseguraron que durante aproximadamente cinco meses solicitaron a las autoridades atenderlo, debido a que su tamaño aumentaba y representaba un peligro para quienes transitaban por el lugar.

Incluso, algunos vecinos colocaron señalamientos improvisados para advertir a los conductores sobre el bache; sin embargo, los trabajos para atenderla llegaron después de la muerte del motociclista.

Tras el accidente, autoridades colocaron una placa metálica sobre el hundimiento para evitar otro percance, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación para esclarecer lo sucedido.

La familia de Roger también manifestó su intención de exigir justicia y que se investigue la responsabilidad de las autoridades por las condiciones en las que se encontraba la vialidad.

