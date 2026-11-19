Este jueves, autoridades aseguraron un predio donde fue localizada una toma clandestina de diésel, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que ayer un socavón dejó al descubierto un túnel, lo que llevó las autoridades a una toma clandestina en un predio ubicado en la colonia 20 de Noviembre, entre las calles Aluminio y Apicultura, en dicha alcaldía.

Personal del área de Inteligencia de Petróleo Mexicanos acudió hasta el sitio para hacer las investigaciones pertinentes, fue así que localizaron una manguera y un túnel que conducía hacia el oriente a la avenida Gran Canal, donde se encuentran ductos de Pemex, y hacia el poniente con un inmueble de la calle Cerámica.

Calles cerradas a la circulación por toma clandestina

El área se encuentra asegurada por personal de salvaguarda de Pemex y Policía Auxiliar. Además, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX analizó el sitio para descartar riesgos en el lugar.

Varias calles están cerradas a la circulación por trabajos con maquinaria para clausurar la toma clandestina. No se reportan personas detenidas.

Con información de N+