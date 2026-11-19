Un delfín de aproximadamente 6.5 metros de longitud fue localizado sin vida en la zona costera de Playas de Rosarito, durante un recorrido de vigilancia realizado por personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

Tras el hallazgo, los trabajadores solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cuyo personal realizó una valoración para determinar las posibles causas del fallecimiento.

De acuerdo con el especialista de la dependencia federal, el ejemplar murió por causas naturales, sin que se identificara alguna relación con factores externos.

Una vez concluida la valoración, personal de ZOFEMAT inició las labores para el entierro del delfín, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y procurando el manejo adecuado de los restos.

El Gobierno Municipal de Playas de Rosarito informó que mantendrá las labores de vigilancia y atención en la zona costera, así como la coordinación con las autoridades competentes para atender situaciones relacionadas con la vida silvestre.

APG