Por incumplir una resolución judicial federal inició el procedimiento de sanción y separación del cargo en contra de servidores públicos municipales y de juntas auxiliares de Tehuacán, Puebla.

El pasado 28 de octubre de 2026 se notificó la resolución ante el incumplimiento de la sentencia del 29 de abril de 2024 que emitió el juzgado cuarto de distrito en materia de amparo Civil Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado, donde se determinó prohibir el uso de cualquier tipo de pirotecnia en ese municipio.

A pesar del dictamen, se han documentado varios hechos en el que se ha empleado este material afectando el derecho humano a la salud de los habitantes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sentencia de Amparo para Prohibir Pirotecnia en Tehuacán

Cabe recordar que, la pirotecnia está prohibida en Tehuacán por dos sentencias federales, ante ello la asociación TAC Una protección al Entorno A.C. mencionó que los funcionarios no han cumplido con este mandato, esto agregaron "Funcionarios públicos municipales, así como de las juntas auxiliares, han simulado cumplir y han burlado la justicia federal de manera reiterada, incumpliendo las sentencias que prohíben la detonación de pirotecnia en el municipio".

Las acciones fueron denunciadas por ciudadanos defensores del medio ambiente, padres de familia de niños neurodivergentes, familiares de personas hospitalizadas, de adultos mayores, personas enfermas de cáncer así como propietarios de mascotas.

Por su parte el Instituto de Bienestar Animal mencionó que la pirotecnia está prohibida pues afecta a los animales, provocándoles miedo, estrés y reacciones de huida que pueden poner en riesgo su vida, por lo que el Ayuntamiento puede imponer, entre otras sanciones, multas de 20 hasta 20,000 UMA de acuerdo a los artículos 121, 127 y 135.

Ahora, la situación jurídica de los funcionarios públicos responsables está en manos de un Tribunal Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el artículo 193 de la Ley de Amparo.

Con información de N+

MCS