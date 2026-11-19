A más de 49 años del inicio de su misión, la nave Voyager 1 de la NASA alcanzó otro hito sin precedentes: llegó a una distancia equivalente a un día luz desde la Tierra, lo que equivale a más de 25 mil 900 millones de kilómetros.

“La Voyager 1 es el objeto artificial más distante, y cualquier luz proveniente de la Tierra tardaría 24 horas en llegar a la nave espacial”, de acuerdo con información de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.

Esta nave fue lanzada en 1977 para sobrevolar Júpiter y Saturno, en agosto de 2012 cruzó al espacio interestelar y ahora continúa recopilando datos:

Descubrió un delgado anillo alrededor de Júpiter y dos nuevas lunas jovianas: Tebe y Metis.

En Saturno, descubrió cinco lunas nuevas y un nuevo anillo llamado anillo G.

Fue la primera nave espacial en cruzar la heliosfera, el límite donde las influencias externas a nuestro sistema solar son más fuertes que las provenientes de Sol.

A un día luz de distancia

Ahora, esta nave de la NASA llamó a la Tierra desde la distancia de un día luz.

Los controladores de vuelo recibieron la llamada el jueves 19 de noviembre de 2026, exactamente 24 horas después de que se enviara. Ese es el tiempo que tardó la señal de radio en recorrer, a la velocidad de la luz, los 26 mil millones de kilómetros.

“Recorrer un día luz es una hazaña singular para una nave espacial, pero la Voyager es mucho más que una viajera distante”, manifestó en un comunicado Joe Westlake, director de la división de heliofísica de la NASA.

El hecho se sumó así a los libros de historia de la Voyager 1. Pasó junto a Júpiter en 1979 y Saturno en 1980, tomó en 1990 la foto más lejana jamás captada de nuestro “Punto azul pálido”, en 1998 se convirtió en el objeto más distante fabricado por el ser humano y cruzó en 2012 desde la esfera de influencia del Sol hacia el vasto vacío entre las estrellas.

La NASA no pudo confirmar este nuevo récord de distancia hasta que la señal llegó al equipo de control en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de California. Pero eso no impidió que la agencia espacial deseara a todos, a través de redes sociales el día anterior, un “¡Feliz día… de día luz de la Voyager!”.

“Que la Voyager 1 cruce el umbral de un día luz es otra hazaña histórica en un extraordinario viaje de descubrimiento”, señaló en un comunicado Dave Gallagher, director del JPL.

Naves Voyager de la NASA

La Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, son las misiones espaciales de la NASA que más tiempo han estado en operación, y siguen generando datos pese a haber apagado la mayoría de sus instrumentos para continuar explorando.

La Voyager 2, de hecho, se adelantó a su gemela al espacio por dos semanas. Pero su ruta hacia Júpiter y Saturno, además de Urano y Neptuno, fue más lenta y larga, y no llegó al espacio interestelar hasta 2018. No alcanzará la marca de un día luz hasta 2035.

La toma de imágenes terminó hace mucho, pero por lo general envían casi todos los días valiosos fragmentos de datos sobre su entorno, nunca antes explorado.

Según la NASA, no se han recibido datos científicos ni de ingeniería de la Voyager 1 desde el sábado. Sin embargo, la señal portadora que normalmente transmite esos datos siguió llegando y, junto con los cálculos de la trayectoria de vuelo, permitió que el equipo confirmara el hito del día luz. Los controladores intentan averiguar por qué se detuvo el flujo de datos científicos y de ingeniería.

SPB