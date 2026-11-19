El festival ‘La Cura Fest’ vivirá su segunda edición en Hermosillo, y una vez más contará con la presentación de artistas de alto renombre a nivel internacional.

Despues del éxito obtenido en el festival pasado por el hermosillense, Carín León, para este 2027 se han generado altas expectativas por el público que acudirá al evento.

Esta segunda edicion se llevará a cabo los días sábado 13 y domingo 14 de marzo en la ExpoGan de Hermosillo, Sonora.

Al igual que la edición del 2026, Carin León encabezará la lista de invitados que se darán cita en la capital sonorense.

Grupo Intocable y Hombres G estarán acompañando al hermosillense en el festival, al igual que los cantantes Reik y Remmy Valenzuela; la cantautora estadounidense Kacey Musgraves también estará presente en la segunda edición de “La Cura Fest”

El listado de aristas están anunciados para los días sábado 13 y domingo 14 de marzo; de acuerdo a la publicación, se espera que se anuncien más invitados para el festival.