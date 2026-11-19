Elon Musk dijo que se arrepiente de haber gastado más de 400 millones de dólares para apoyar a candidatos republicanos en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y consideró que, si pudiera volver a hacerlo, probablemente habría destinado menos dinero a las campañas.

Durante una entrevista con el columnista Andrew Sorkin, Musk reconoció que no obtuvo los resultados que esperaba tras invertir esa cantidad en el proceso electoral.

"Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no ver mucho a cambio", declaró el empresario, quien también señaló que su participación dejó en evidencia que las elecciones estadounidenses no dependen únicamente de los recursos económicos.

"Probablemente habría gastado menos dinero", respondió al ser cuestionado sobre lo que habría hecho diferente.

Elon Musk dice que no es seguidor del movimiento MAGA de Donald Trump

Durante la conversación, Musk también aclaró que no se considera integrante del movimiento político MAGA (Make America Great Again), impulsado por el presidente Donald Trump.

Explicó que no comparte una adhesión incondicional a las propuestas del Partido Republicano y que considera que existen aspectos positivos y negativos en ambas fuerzas políticas.

"No estoy seguro de qué significa MAGA, pero no creo que yo sea; si eso significa una especie de adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, entonces ciertamente no tengo eso", afirmó.

Las declaraciones contrastan con el respaldo que Musk ha mostrado a Trump en los últimos años, especialmente durante su campaña presidencial y después de su regreso a la Casa Blanca.

De acuerdo con AP, Elon Musk destinó más de 400 millones de dólares a respaldar a candidatos republicanos cercanos a Trump durante las elecciones de noviembre.

Entre sus principales apuestas estuvo el candidato al Senado por Texas, Ken Paxton, para quien aportó más de 150 millones de dólares. Sin embargo, Paxton perdió frente al demócrata James Talarico, en un resultado que representó la primera victoria estatal de los demócratas en Texas en más de 30 años.

La participación política de Musk también incluyó su incorporación al gobierno de Trump al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), donde durante varios meses fue una de las figuras más visibles de la administración.