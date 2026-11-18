En 1977 las sondas Voyager 1 y 2 emprendieron la mayor misión lanzada hasta entonces para explorar el sistema solar y conocer a detalle los planetas. A bordo, ambas naves llevan un mensaje, un disco de oro grabado con la esperanza de que sea descubierto por civilizaciones extraterrestres. Te contamos cómo surgió este disco y qué contiene.

¿Por qué la Voyager lleva un disco de oro?

En los años setenta del siglo XX, el mundo estaba fracturado por la Guerra Fría. La disputa entre la URSS y los Estados Unidos aún despertaba miedo por algo aún peor que una conflagración mundial: una guerra atómica. En este clima apocalíptico, la carrera espacial fue el campo donde se demostraban las capacidades técnicas de ambos países, pero también fue un sitio donde ocurrieron gestos de diálogo y reconciliación.

Una muestra de ello fueron los discos The Sounds of the Earth (“Los sonidos de la Tierra”, en español) que fueron lanzados a bordo de las sondas Voyager. Cada uno de estos discos fue hecho en cobre y bañado en oro. Además se les guardó en una funda de aluminio irradiada con uranio, para que una posible civilización extraterrestre pudiera datar el artefacto.

El contenido del disco elaborado por la NASA fue seleccionado por un comité presidido por Carl Sagan, célebre astrofísico de la Universidad de Cornell que marcó a una generación con el programa Cosmos. Este equipo eligió 115 imágenes codificadas de forma analógica, así como una amplia variedad de sonidos naturales: en “Los sonidos de la Tierra” pueden escucharse el el viento, el oleaje, truenos y el canto de las aves.

Además, los discos de oro de la Voyager incluyen música y una selección de saludos en 55 idiomas.

¿Qué música viene en el disco de oro de la sonda Voyager 1?

Uno de los aspectos de The Sounds of the Earth que más atención llama es la música. La selección buscó ofrecer un abanico representativo de los cinco continentes. En el disco de oro hay música sinfónica, así como canciones populares. Hay música tradicional de países como Japón y Senegal, pero también hay una canción mexicana.

Carl Sagan buscó que la selección fuese lo más amplia posible. Cuando un integrante de la comisión criticó la inclusión de Chuck Berry en el disco de oro por ser “música de adolescentes”, Sagan respondió que en el planeta Tierra “hay muchos adolescentes”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. NASA Invita a Celebrar Hito de Sonda Voyager 1 de Cumplir Un Día Luz de Distancia

En cuanto a la música clásica sobresalen la incluso de una aria de La flauta mágica de Mozart, así como La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. También hay dos inclusiones de Bach: una interpretación de El clave de bien temperado en manos del célebre pianista canadiense Glenn Gould y un fragmento del Segundo concierto de Branderburgo. En el disco además aparece un movimiento de la Quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven.

México participó en el disco de oro con “El cascabel”, célebre son jarocho compuesto por Lorenzo Barcelata. Eso sí: esta versión de la popular canción fue interpretada con mariachi.

¿Una civilización extraterrestre podría encontrar el disco de oro de la NASA?

El disco de oro The Sounds of the Earth no podría ser recuperado por una civilización extraterrestre sino dentro de mucho tiempo. Según la propia NASA, pasarán cuarenta mil años antes de que se la Voyager se acerque a cualquier otro sistema planetario.

Para que la sonda pudiese ser interceptada, aún tendría que sobrevivir algo de la radiación que emite la batería de plutonio, de otro modo la Voyager sería virtualmente invisible. Aunque la misión de saludar a una civilización extraterrestre parece imposible, el propio Carl Sagan llegó a señalar que el principal destinatario de este saludo somos los propios humanos:

“La nave espacial solo será encontrada —y el disco reproducido— si existen civilizaciones avanzadas capaces de viajar por el espacio interestelar. Pero el lanzamiento de esta botella al océano cósmico revela algo muy esperanzador sobre la vida en este planeta”.