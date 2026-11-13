Astronomía

¿Cuál Es el Mejor Telescopio para Principiantes? Esto Debes Tomar en Cuenta Además del Precio

Comprar el telescopio equivocado puede alejar a un aficionado de la astronomía para siempre; te decimos cómo elegir el mejor para principiantes

Personas observan la luna llena con un telescopio¿Cuál es el mejor telescopio para principiantes? Aquí la guía y los tips que necesitas. Foto: Reuters

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