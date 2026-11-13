¿Cuál Es el Mejor Telescopio para Principiantes? Esto Debes Tomar en Cuenta Además del Precio

El camino de la astronomía conduce a la satisfacción, pero está pavimentado con decepciones. Una experiencia frustrante es suficiente para alejar a cualquier aficionado. Por eso, te decimos cuál es el mejor telescopio para principiantes y qué debes saber a la hora de comprarlo.

En esta guía te explicaremos qué tipo de telescopio debes adquirir en función del uso que le darás, y tal vez encuentres algo muy bueno durante este Buen Fin 2026. También te orientaremos sobre las distintas clases de aparatos hay y por qué no deseas empezar con un equipamiento caro. Recuerda que vale más la pena una satisfacción pequeña pero asequible que una decepción enorme y cara.

¿Para qué quieres un telescopio?

Has visto nuestras guías sobre la luna llena y cómo tomarle fotos con tu celular, sigues nuestras recomendaciones sobre los eventos astronómicos del mes y lees nuestros artículos sobre qué planetas ver cada fin de semana: eres todo un aficionado a la astronomía. El siguiente paso parece evidente: adquirir un telescopio.

Entonces asoman varias preguntas: ¿cuál es tu presupuesto? ¿Vives cerca de una zona con poca contaminación lumínica o vives en un departamento en una gran ciudad? ¿Quieres ver la Luna o deseas observar objetos del espacio profundo? ¿Deseas regalar este telescopio hipotético a un niño o niña? ¿Quieres dar tus primeros pasos en la astrofotografía?

Sin embargo, todas estas cuestiones se pueden resumir en una sola oración: ¿para qué quieres un telescopio?

De esta pregunta dependerán muchas otras decisiones que van mucho más allá del precio de un telescopio. Para propósitos de esta guía optaremos por un caso hipotético base: quieres aprender.

No vayas por un telescopio caro sino por el correcto

La buena noticia es que para casi todos los casos hipotéticos que abordamos arriba, no necesitarás un telescopio caro. Solo hay un caso que excluiremos desde este momento: astrofotografía.

Esta afición, altamente especializada, depende de cámaras, filtros y demás aditamentos que son imposibles de dominar para un principiante. Además, los equipos idóneos para dicho hobby puede rebasar holgadamente los 50 mil pesos.

No necesitas invertir más de 3 mil pesos mexicanos (160 dólares, aproximadamente) en un telescopio para dar tus primeros pasos en la observación del cielo. Te reiteramos: es preferible empezar con un equipo modesto que con una gran frustración.

Eso sí: mantén expectativas humildes en tus primeras observaciones astronómicas. Con un telescopio para principiantes podrás ver detalles de la Luna, observar los planetas e incluso ver alguna nebulosa en condiciones óptimas. Pero no esperes que tus fotos se vean como las que publica la NASA en Instagram. Las expectativas aterrizadas previenen decepciones astronómicas.

¿Cuál es el mejor telescopio para un aficionado adulto?

Existen dos grandes familias de telescopios: por un lado están los refractores, que emplean lentes para ampliar la luz que reciben. Estos podrás identificarlos por sus tubos alargados y objetivos estrechos. Galileo hizo sus grandes descubrimientos con telescopios de este tipo que él mismo fabricó.

En la otra familia están los telescopios reflectores. Estos utilizan espejos en lugar de lentes. Podrás reconocerlos por sus tubos cortos y anchos. En estos, la luz rebota contra un espejo en el fondo del aparato y de ahí salta hacia el ocular. Sus ventajas llegar a ser enormes: pueden ser relativamente baratos, son más pequeños (o más bien, menos estorbosos).

Pero tienen un enorme inconveniente: los sistemas de espejos exigen mantenimiento periódico. Cada tanto tiempo, hay que volver a alinear los espejos, en un proceso que se llama colimación y que puede ser el infierno de un principiante.

Para un aficionado que quiere comenzar en la astronomía, la mejor opción es un telescopio reflector. Vas a desear que este telescopio sea cuando menos “totalmente recubierto” (fully coated, en inglés). Esto significa que todas las superficies en contacto con el aire tienen un recubrimiento. Hay opciones más elaboradas, pero su precio aumentará.

Otro factor crucial a la hora de elegir un telescopio para principiantes es la apertura del objetivo. Es decir, cuál es el diámetro de su lente principal. Si es una abertura muy pequeña, no podrás ver objetos con detalles. Pero más no siempre es mejor: si el diámetro es muy grande, digamos de 80 milímetros, puede que sufras para encontrar los objetos. Para tus primeros pasos con un telescopio, te recomendamos una apertura intermedia, de 70 milímetros.

La gran mayoría de las marcas que habrán de interesarte son europeas o estadounidenses, aunque hay un par de origen chino que no son nada despreciables. En cuanto a precios, como dijimos, no tienes que gastar más de 3 mil pesos para conseguir un equipo adecuado. Pero tampoco quieres gastar menos de mil 500 pesos: los equipos que se promocionan por menos de este precio suelen tener materiales de mala calidad y, en muchas ocasiones, son simplemente inútiles.

En resumen, como principiante deberás apuntar a un telescopio refractor, con apertura de 70 milímetros, de no más de 160 dólares. Un telescopio de este tipo requerirá un mantenimiento mínimo, te permitirá ver la Luna y los planetas. Además, en muchas ocasiones, las marcas de prestigio incluyen una mochila especial para transportar estos equipos, lo que los vuelve ideales para vacaciones y viajes breves al campo.

¿Y cuál es el mejor telescopio para un niño?

Hace unos párrafos señalamos que un telescopio reflector no era la mejor opción para un principiante. Pero, muy notablemente, la excepción llega cuando el telescopio es para un niño. Para ellos, la mejor opción es un telescopio que no sea complicado de armar y que sea fácil de operar, siempre con la supervisión de un adulto.

En este caso, la mejor opción es un telescopio dobsoniano. Estos telescopios reflectores están montados en una base mucho más amigable con los principiantes. No se puede viajar con estos telescopios ni deben moverse con frecuencia. Idealmente, permanecen fijos en un escritorio.

Aunque cada tanto deberán colimarse, el hecho de que estén fijos en un solo sitio y sean fáciles de operar previene la mayor parte de los inconvenientes. Un telescopio modesto de este tipo puede costar mil 500 pesos, incluso siendo de una buena marca, pero no menos.

La otra gran opción para principiantes en astronomía...

Por último, no podemos dejar la opción que casi nadie menciona: unos binoculares para observación astronómica. No son caros, son fáciles de transportar y no requieren mantenimiento.

Te permitirán observar la Luna con un detalle incluso superior al de muchos telescopios principiantes, aunque ver con detalle los planetas será una tarea algo más difícil, sobre todo por la inestabilidad. Sin embargo, podrás transportarlos fácilmente en la mochila. Unos binoculares de denominación 10x50 no deben costar más de 2 mil pesos, aún de una marca de prestigio.